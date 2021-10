Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 14 copii si 13 parinti ai acestora au fost confirmati cu COVID-19 la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi, fiind vorba despre copii si apartinatori internati in Sectia de Oncologie pediatrica a acestei unitati medicale.

- Un focar de Covid-19 a fost depistat la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, unde 27 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Iași, focarul de Covid-19 a fost depistat in secția de Hemato-Oncologie a Spitalului de Urgența…

- In sectia Medicala 1, opt pacienti au fost depistati pozitiv, iar focarul ar fi pornit de la doi pacienti testati pozitiv la 24 de ore de la internare. Al doilea focar evolueaza in sectia de Cardiologie unde au sunt patru pacienti infectati. Primul pacient a fost diagnsoticat cu COVID la opt zile de…

- Un bebeluș a fost abandonat in spital. El este internat de aproximativ doua saptamani Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, iar nimeni nu a venit sa se intereseze de starea lui de sanatate. Baiețelul a fost adus de la un spital din Bacau de catre o bunica, insa de atunci…

- Cinci pacienti de la Sectia de Hematologie din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) din Iasi au fost depistati cu COVID-19, acestia fiind transferati la Spitalul de Boli Infectioase din municipiu, anunța news.ro. Internarile in sectia de Hematologie din cadrul IRO Iasi au fost sistate,…

- Pentru prima data de la inceputul anului, DSP a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, scrie ziaruldeiasi.ro .In total au fost depistati…

- Focar COVID-19 la Institutul de Oncologie din Iași! Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca numarul infectarilor a crescut in ultimele doua zile. In plus, in Iași au fost raportate primele cazuri de COVID-19 la copii. Pentru prima data de la inceputul anului, DSP a anuntat sambata depistarea unui…

- In ultimele 24 de ore nu s-a inregistrat niciun deces din cauza coronavirus. Este pentru prima oara cand se intampla asta de la inceputul pandemiei in Romania - A fost raportat insa un deces anterior acestei date.In raportul publicat astazi au fost inregistrate 126 de noi infectari cu coronavirus -…