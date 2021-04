Focar cu 14 cazuri de Covid la Ansamblul „Ciprian Porumbescu” Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- Conform informațiilor oferite de Gabriela Bancila, purtatoarea de cuvant de la DSP Suceava, odata cu inceperea semestrului II, școlile au fost dotate cu teste rapide antigen pentru testarea cazurilor de suspiciune de Covid-19.Printre elevii depistați pozitiv se numara un elev din clasa a III-a de ...

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 234 de noi imbolnaviri cu Covid-19, dintre care 125 in Timișoara. Timișul este județul cu cel mai mare numar de cazuri raportate, dupa Municipiul București. Au murit trei persoane in ultimele 24 de ore.

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare au fost inregistrate 2.797 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. La Iasi au fost 76 de cazuri noi, mai putine decat in Cluj (451), Bucuresti…

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 190 de noi imbolnaviri cu Covid-19, cele mai multe in Timișoara: 99. Au mai decedat 4 timișeni de luni pana marți, iar totalul deceselor in județ, de la debutul pandemiei, ajunge la 740. DSP Timiș anunța ca inca un focar este activ la Spitalul Municipal…

- In județul Suceava s-au inregistrat alte 112 noi cazuri de Covid-19 la ultima raportare prezentata de Grupul de Comunicare Strategica. Cu noile cifre, județul Suceava are un numar de 17.862 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. La nivel național, au fost raportate 2.878 cazuri noi de persoane…

- Autoritațile sanitare sucevene au declarat focar de COVID-19 la o casa de asistența sociala din Siret dupa ce in urma testarii periodice au fost confirmate 17 cazuri pozitive de infecție cu SARS-CoV-2. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, consilier Gabriela Bancila, a declarat…

- Un focar de Covid-19, cu 17 persoane infectate cu SARS-CoV2, a fost identificat la Centrul de Ingrijire Ingvar Kamprad din Siret. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila, a declarat, miercuri, ca este vorba despre 15 dintre cei 22 de beneficiari ai centrului ...

- Un numar de 167 de persoane au fost testate pentru noul coronavirus in județul Suceava, in ultimele 24 de ore, dintre care 66 au fost identificate cu SARS-CoV2 și una a fost reconfirmata pozitiv la retestare. Rata de pozitivare a crescut la 39 la suta, nivel care a mai fost inregistrat intr-o ...