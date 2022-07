Focar COVID-19 într-un hotel din Buziaş, anunţă DSP Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, ca a fost declarat focar COVID-19 activ la un hotel din Buzias, unde au fost depistate sase cazuri de infectari cu virusul SARS-CoV-2, toate provenind din randul beneficiarilor, potrivit Agerpres.Focarul se afla sub supraveghere epidemiologica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a facut, joi, apel la persoanele cu rezultat pozitiv la testul COVID-19 sa se adreseze pentru consultatii, investigatii si tratament centrelor de evaluare si nu unitatilor sau compartimentelor de primiri urgente din cadrul spitalelor (UPU si CPU). Fii…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit la locul de munca s-a dublat in ultimul an, majoritatea cazurilor survenind in urma suprasolicitarii, a informat, luni, Directia de Sanatate Publica (DSP) Maramures. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui a transmis o serie de recomandari pentru populatie dupa depistarea unui caz de holera in Republica Moldova, solicitand-le cetatenilor sa nu consume apa din surse neverificate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala pe 13 iunie, a doua zi de Rusalii, informeaza Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 30 mai - 5 iunie, 50,6% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doar 30 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 mai sunt internati in spitalele din judetul Timis. Dintre acestia, patru se afla in sectiile ATI. Rata de infectare este 0,37 la mie, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doar 54 de cabinete medicale de familie din judetul Galati, dintr-un total de peste 200, s-au inscris in campania de vaccinare anti-COVID, informeaza, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 2 - 8 mai, 43,1% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…