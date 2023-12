Stiri pe aceeasi tema

- In seara de 23 decembrie, cartierul Sagricom din Targoviște s-a animat din nou! Iar, in acest an, mai mult ca niciodata! Aici, colindele se pastreaza cu sfințenie ca la sat. Cu mic cu mare, localnicii și nu numai, s-au adunat pentru a duce mai departe tradiția colindelor de Craciun. Astfel, sute de…

- Cand se deschid cadourile de Craciun? Cu siguranța acesta este unul dintre cele mai așteptate momente din an, iar sarbatorile de iarna nu ar fi la fel de magice fara cadourile de la Moș Craciun. An de an, copiii, dar nu numai, așteapta cu nerabdare pachetele de sub brad. Moș Craciun vin in Ajunul Craciunului,…

- Cand se taie porcul de Ignat și cand are loc aceasta zi? Sarbatoarea mai este denumita in popor și Ignatul porcilor sau Ihnatul. Potrivit tradițiilor, este ziua in care se sacrifica porcii. Cand se taie porcul de Ignat Ziua de Ignat are loc in fiecare an pe data de 20 decembrie. Este o zi importanta…

- Sute de oameni s-au adunat pentru al treilea an la rand in piata Bolyai pentru a sarbatori aprinderea primei lumanari de advent, duminica, in Targu Mureș. Sarbatoarea traditionala in calendarul romano-catolic incepe cu patru duminici inainte de Craciun si are rolul de a vesti apropierea nasterii Mantuitorului. Adventul…

- O tradiție veche de peste 2.000 de ani este pastrata in mai multe zone din țara, inclusiv in județul Dambovița. Focul lui Sumedru sau Focul de Sanmedru are loc in fiecare an in noaptea de 25 spre 26 octombrie, inaintea sarbatorii Sfantului Dumitru, aparatorul pastorilor. Aceasta tradiție este pastrata…

- Cea de-a XXI-a editie a Festivalului Dovleacului, 14 octombrie – de Sfanta Cuvioasa Parascheva, la Vulcana Pandele, o tradiție pastrata cu sfințenie de Primaria și Caminul Cultural ” Izvor de Apa Vie”. Acestui eveniment i -a dat naștere in urma cu 21 de ani, omul inimos Florin Voicu, directorul Caminului…

- Sambata, 14 octombrie, comuna Candești, de pe Valea Damboviței, gazduiește o noua ediție a Festivalului “Placintelor”. Evenimentul va debuta la ora 12.00, in zona Școlii Generale din satul Candești Vale. In cadrul celei de-a 7-a ediții a Festivalului, toții participanții vor avea posibilitatea sa viziteze…

- Republica Populara Chineza sarbatoreste cea de-a 74-a aniversare. Zeci de mii de persoane s-au strans in Beijing pentru a vedea grandioasa ceremonie de ridicare a drapeului. Apoi s-au putut bucura de diferite activitati si preparate unice. Spiritul de sarbatoare va fi simtit in China pana pe data de…