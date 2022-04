Stiri pe aceeasi tema

- Economia Ucrainei va pierde in 2022 o treime din valoarea sa, mai concret 35%, din cauza efectelor invaziei ruse, conform Fondului Monetar International, care estimeaza, de asemenea, ca prejudiciile aduse de razboi se vor prelungi pe mai multi ani, inclusiv in cazul in care conflictul armat se va incheia…

- Dupa recoltele record de anul trecut, Ucraina risca sa ajunga acum in situația ca aproximativ doua milioane hectare de teren agricol cultivate cu cereale sa nu poata sa fie recoltate, din cauza razboiului, ceea ce ar insemna pierderi de cel puțin 30% pentru fermieri, comparativ cu anii anteriori. Firma…

- Economia Ucrainei se va contracta cu 10% in 2022 ca rezultat al invaziei lui Vladimir Putin, insa perspectivele s-ar putea inrautati abrupt daca Rusia nu se opreste, potrivit unui nou raport al Fondului Monetar International (FMI), citat de BBC.

- Meciul dintre rusul Dmitry Bivol și mexicanul Saul "Canelo" Alvarez ar putea fi anulat, dupa ce organismul de conducere al boxului profesionist britanic a anuntat joi ca nu va mai permite ca pugilistii cu licenta in Rusia si Belarus sa lupte in Marea Britanie, scrie Reuters.

- Ce oligarhi ruși au ramas fara iahturi din cauza razboiului Rusia – Ucraina. In timp ce unii dintre oligarhii ruși au ales sa iși duca iahturile in Maldive, de frica confiscarii și sancțiunilor occidentale, deja unii au ramas fara ele. Cel puțin cinci super-iahturi ale oligarhilor ruși au fost vazute…

- Rusia, SUSPENDATA de Consiliul Europei, din cauza razboiului declansat impotriva Ucrainei. Ce inseamna asta pentru Federația Rusa Rusia, SUSPENDATA de Consiliul Europei, din cauza razboiului declansat impotriva Ucrainei. Ce inseamna asta pentru Federația Rusa Consiliul Europei a decis, vineri dupa-amiaza,…

- Rapid și CSM București se intalnesc astazi, de la ora 18:00, in derby-ul Ligii Naționale de handbal feminin. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe TVR 3. Meciul ar fi trebuit sa fie transmis pe TVR 1 și TVR HD. Din cauza atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei, Televiziunea…