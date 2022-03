Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul video transmis, președintele a mai spus ca liniile de aparare ucrainene rezista in fața atacului rusesc, scrie The Guardian.Liniile de aparare ale Ucrainei rezista in fața atacului rusesc, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, in cea mai noua inregistrare video data publicitații.…

- Putin a semnat un decret privind masuri temporare pentru a asigura stabilitatea financiara a Federației Ruse.Din 2 martie, președintele a interzis exportul de numerar strain in valoare de peste 10 mii de dolari SUA din Rusia. Tot din 2 martie, a fost instituita o procedura speciala pentru tranzacțiile…

- UE și SUA au anunțat sambata ca mai multe banci din Rusia vor fi excluse din sistemul global de plați interbancare SWIFT și, cel puțin la fel de semnificativ, rezervele internaționale ale Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate, scriu Reuters și Financial Times. Tarile occidentale au anunțat sambata ca…

- Adjunctul presedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat ca Moscova ar putea raspunde sanctiunilor americane si UE, dupa invazia Ucrainei, prin iesirea din acordurile de neproliferare nucleara cu SUA si inghetarea activelor occidentale din Rusia, relateaza AP.

- Uniunea Europeana este pregatita sa suporte consecintele economice pentru impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei, care vor putea sa apara in primul rand de pe urma unor preturi mai mari la energie, au declarat vineri o serie de oficiali europeni, transmite Reuters. Liderii UE au convenit joi sa impuna…

- Sancțiunile economice la adresa Rusiei vor avea un impact puternic și asupra economiei globale. Avertismentul vine de la președintele Consiliului de Afaceri Romano-American AMRO, care reprezinta interesele celor mai mari companii americane cu investiții in Romania.

- In ciuda amenințarii cu sancțiunile occidentale, Vladimir Putin a anunțat luni recunoașterea de catre Rusia a independenței republicilor separatiste. Deși Europa ramane principalul sau partener financiar, stapanul Kremlinului a luat o serie de masuri strategice pentru a-și proteja economia. Amenințarile…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca intrarea trupelor rusești in Ucraina va avea un impact economic imediat in Romania și in alte țari din Europa. In Romania se vor scumpi foarte mult gazele și va crește riscul de țara al Romaniei, iar soluția pentru a contrabalansa aceasta criza…