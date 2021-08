FMI a distribuit statelor membre drepturi speciale de tragere de 650 de miliarde de dolari Cea mai mare distribuire de fonduri efectuata vreodata de FMI va oferi lichiditati suplimentare pentru economia globala, suplimentand rezervele valutare ale statelor si reducand dependenta lor de datoriile interne si externe mai costisitoare, a explicat Georgieva intr-un comunicat. ”Alocarea este o perfuzie semnificativa pentru lume si, folosita cu intelepciune, o oportunitate unica pentru combaterea acestei crize fara precedent”, a spus aceasta. FMI a facut totodata referire la ingrijorarile sale privind tendintele divergente ale economiei globale si a afirmat ca noua alocare de DST va permite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

