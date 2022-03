Stiri pe aceeasi tema

- Fluxurile de gaz prin conducta Yamal-Europe de la punctul Mallnow din Germania au scazut la zero marți dupa-amiaza, au aratat datele operatorului Gascade. Fluxurile spre est in Polonia din Germania de-a lungul conductei Yamal-Europa de la punctul de granița Mallnow au fost ultima data la 1.451.155 kWh/h…

- Rusia a cerut Europei sa plateasca in ruble, daca vor in continuare gaze. Statele europene au refuzat aceasta solicitare a Rusiei, iar acum fluxul de gaze prin conducta Yamal-Europe este zero. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a oprit marți dimineața furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal, potrivit datelor provenite de la autoritațile germane din domeniu, citate de Reuters. Nu este clar daca este vorba despre o decizie permanenta a Moscovei in acest sens. Intre timp, furnizarea a fost reluata pe…

- Rusia a oprit marti dimineata furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal, potrivit datelor provenite de la autoritatile germane din domeniu. Nu este clar daca este vorba despre o decizie permanenta a Moscovei in acest sens. Intre timp, furnizarea a fost reluata pe o sectiune catre…

- Rusia taie gazele spre vestul Europei, pe termen nelimitat, ca reactie la sanctiunile Occidentului. Decizia vine și in contextul in care proiectul Nord Stream 2 a fost sistat. Conducta rusa Yamal-Europa oprește toate livrarile de gaz catre vest. Fluxul din Rusia catre Germania a fost acum suspendat…

- Fluxul de gaze rusești spre vest al conductei Yamal-Europa, din Polonia spre Germania, s-a oprit joi, potrivit datelor operatorului gazoductului, Gascade, in timp ce solicitari exista in continuare pentru aprovizionarea in ambele direcții, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fluxul de gaze rusești spre vest al conductei Yamal-Europa, din Polonia spre Germania, s-a oprit joi, potrivit datelor operatorului gazoductului, Gascade, in timp ce solicitari exista in continuare pentru aprovizionarea in ambele direcții, scrie Reuters.

- Gigantul rus Gazprom reia fluxurile de gaze dinspre vestul Poloniei catre Germania prin conducta Yamal, restabilind astfel curgerea normala a gazelor, care a fost inversata in decembrie și a dus prețurile gazelor in Europa la maxime istorice, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Gazprom a…