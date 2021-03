Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat, astazi, contractele pentru elaborarea studiilor de dezabilitate aferente loturilor 2 (Bistrița – Vatra Dornei) și 3 (Vatra Dornei – Suceava) necesare construcției drumului de mare viteza Baia Mare – Suceava. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat semnarea acestor contracte, subliniind faptul ca „acestea reprezinta […] The post Flutur anunta un pas mare pentru Autostrada Nordului. S-au semnat contractele pentru studiile de fezabilitate pentru drumul expres Suceava - Bistrita first appeared on Suceava…