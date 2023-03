Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea piteșteana propune o abordare comunitara pentru organizarea Simfoniei Lalelelor din luna mai și, in acest context, iși dorește implicarea specialiștilor din domeniul floristic. Citește și: Nunti de aur, premiate la Pitesti! Cel mai longeviv fotoreporter din Arges, felicitat de primarul…

- Primarul Cristian Gentea i-a primit joi, 15 martie, pe elevii de la Colegiul “Zinca Golescu” care, in aprilie, vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Robotica de la Houston. Detalii despre competiția de robotica: 10 elevi formidabili de la „Zinca Golescu” vor reprezenta Romania la Mondialul…

- Simfonia Lalelelor din acest an se va desfașura intre 5-7 mai. Evenimentul emblematic al Piteștiului a ajuns la cea de-a 46-a ediție și va fi organizat in mijlocul naturii, in Parcul Lunca Argeșului, dar și in zona centrala a orașului. Primaria Pitești transmite ca schimbarea perioadei tradiționale…

- Util! Servicii online pentru piteșteni! Municipalitatea piteșteana pune la dispoziția membrilor comunitații servicii online pentru evitarea deplasarilor la ghișee sau instituții și pentru un confort sporit al cetațenilor: – Obținerea ONLINE a certificatului de atestare fiscala: https://impozitesitaxe.primariapitesti.ro/Plata/Main.aspx…

- Acțiune de deszapezire, in Pitești „Pregatite din timp pentru precipitațiile anunțate, sub forma de lapovița și ninsoare, din aceasta noapte, 14 utilaje ale societații Salpitflor Green S.A. au intervenit, insoțite de patru echipaje ale Poliției Locale, pe arterele principale și pe cele adiacente ale…

- Municipalitatea dorește sa preia terenuri care aparțin Cailor Ferate Romane in domeniul public al Piteștiului. Primarul municipiului Pitești a participat astazi la o intalnire de lucru in care s-a discutat despre acest proiect. “Ne dorim transferul mai multor suprafețe de teren, aparținand Cailor Ferate…

- S-a reluat programul cu publicul la ghișeele centrelor de incasari pentru taxe și impozite locale din municipiul Pitești Pentru evitarea aglomerarii la ghișeele centrelor de incasari, Primaria Pitești va recomanda PLATA ONLINE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE. Municipalitatea ofera opțiunea on-line pentru…

- Miercuri, 21 decembrie, centrul Piteștiului va rasuna de cantec și de veselie. Spectacol de colinde, datini și obiceiuri de Craciun și Anul Nou se va desfașura in zona centrala a Piteștiului, din Piața Milea și pana in Piața Primariei. Vor participa cete de colindatori și de uratori din toate colțurile…