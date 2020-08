Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat ca grupul parlamentar pe care il conduce nu va participa la votul pe motiunea de cenzura. "Grupul deputatilor PNL nu participa la votul asupra motiunii de cenzura, pe care PSD a transformat-o intr-un ghem de minciuni. Motiunea PSD ar fi trebuie sa se intituleze: PSD vrea sa dea foc Romaniei, in plina pandemie", a scris Roman, duminica, pe Facebook. El a adaugat ca gestul PSD de a depune o motiune de cenzura in imprejurarile actuale este unul "profund iresponsabil". "Avand in vedere faptul ca Romania este in lupta cu pandemia si suntem cu doar cateva…