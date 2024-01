Florin Răducioiu, cerere inedită de căsătorie în noaptea dintre ani Florin Raducioiu (53 de ani), fostul mare internațional, a decis sa faca pasul cel mare și sa-și ceara partenera de soție chiar in noaptea de Revelion. Florin Raducioiu a inceput un nou capitol al poveștii de iubire dintre el și partenera sa, Andreea Albastroiu, o femeie cu 10 ani mai tanara decat el. Sportivul a decis sa faca pasul cel mare și sa o ceara pe partenera sa de soție. Momentul special a fost impartașit de Andreea pe contul sau de Instagram. ”Am spus DA!”, a scris Andreea Albastroiu, la InstaStory, dupa care postarea a fost distribuita și de Florin Raducioiu pe contul sau. Povestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Revelion, Simona Halep a transmis ca mulțumește anului 2023, chiar daca s-a dovedit a fi o perioada dificila pentru cariera ei.In noaptea dintre ani, Simona Halep a transmis un mesaj pe pagina ei de Instagram."Am puterea sa spun: Multumesc, 2023!! Tot ce se intampla, se intampla cu un…

- Fostul mare atacant al echipei nationale, Florin Raducioiu, se insoara din nou la 53 de ani. Raducioiu a cerut o de sotie pe Andreea Albastroiu chiar in timpul petrecerii de Revelion, potrivit stiripesurse.ro."Am spus DA ", a scris Andreea Albastroiu, la InstaStory, dupa care postarea a fost distribuita…

- Fostul mare atacant al echipei naționale, Florin Raducioiu, se insoara din nou la 53 de ani. Raducioiu a cerut-o de soție pe Andreea Albastroiu chiar in timpul petrecerii de Revelion.”Am spus DA!”, a scris Andreea Albastroiu, la InstaStory, dupa care postarea a fost distribuita și de Florin Raducioiu…

- Ela Craciun a realizat prima ședința foto in casa noua, alaturi de familia ei. Prezentatoarea de la Antena 3 spune ca an de an ea și cei dragi au aceasta tradiție, la care nu se gandesc sa renunțe vreodata. Ela Craciun și-a decorat casa de sarbatoare inca de la inceputul lunii decembrie. E primul Craciun…

- Pepe este mandru de familia sa, iar recent a aratat fanilor sai noi imagini cu fiul sau. Pepe Jr. are un an și jumatate și este adorat de intreaga familie, in special de surorile sale mai mari.Pepe și Yasmine Pascu traiesc frumoasa o poveste de dragoste, iar fericirea lor a atins cote maxime odata cu…

- Simona Gherghe a marturisit ca nu iși duce copiii, pe Ana și pe Vlad, la mall, prefera sa ii scoata in alte locații atunci cand au timp liber. Mi-am dat seama ca nu e ok, lumea aia, zarva, foiala, nu e ceva bun pentru copii, a susținut, pe Instagram, prezentatoarea de la Antena 1. Ieri, Simona Gherghe…