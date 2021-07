Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru, caștigatoarea “Chefi la Cuțite” (Antena 1), a reușit sa ii impresioneze pe cei trei aprigi jurați cu o tocana țiganeasca și cu o placinta cu iaurt, meniu din finala care i-a adus marele premiu de 30.000 de euro. Ba, mai mult, Chef Scarlatescu i-a promis ca o s-o angajeze la restaurantul…

- Sora lui Catalin Scarlatescu a dezvaluit motivul pentru care celebrul bucatar nu s-a casatorit pana acum. Ea susține ca e vorba despre prea multa gelozie.Mulți fani ai emisiunii „Chefi la cuțite” s-au intrebat de ce celebrul bucatar nu e casatorit, tinand cont ca cei doi colegi ai lui, Florin Dumitrescu…

- Catalin Scarlatescu iși deschide restaurant in toamna, in București. Nu i-a ales inca un nume, dar știe alaturi de cine vrea sa gateasca. Celebrul bucatar are planuri mari de viitor și abia așteapta sa ii primeasca pe primii clienți in localul lui. Toți concurenții din sezonul 9 de la „Chefi la cuțite”…

- Catalin Scarlatescu s-a aratat ingrijorat in fața telespectatorilor, dupa ce a pierdut mai mulți concurenți in mod consecutiv in edițiile anterioare de la Chefi la cuțite. Celebrul jurat a susținut ca nu a putut sa doarma toata noaptea inainte de battle-ul cu numarul 14, trecandu-i numeroase ganduri…

- Catalin Amarandei face parte din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9. Concurentul s-a remarcat cu preparatele lui, dar și cu povestea sa de viața. Muncește de la 14 ani. Catalin Amarandei s-a concentrat asupra vieții sale profesionale. Concurentul lui Florin…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucataria emisiunii „Chefi la cuțite” ca sa descopere ce tema de gatit aduce al optulea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Catalin Scarlatescu le-a facut fanilor inca o surpriza de proporții! Celebrul jurat de la „Chefi la cuțite” le-a propus internauților inca o idee spectaculoasa de mic dejun, mai exact, o rețeta de omleta cu ardei iute! Iata ce secret prețios le-a dezvaluit faimosul bucatar admiratorilor, dar și importanța…

- In ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Valentina Ionița, o concurenta care a reușit sa ii surprinda pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu din plin!