Stiri pe aceeasi tema

- George Tanase a facut spectacol in cadrul emisiunii "Chefi la Cuțite" cu transformarea sa in Salt Bae, insa foarte puțini au reușit sa iși dea seama de faptul ca tanara care l-a insoțit in aceasta aventura este chiar iubita comediantului.

- Medicul galatean Alexandru Nechifor, specialist in Adictologie, in Franta, vorbeste intr-un interviu pentru „Adevarul” despre efectele negative provocate de dependenta de internet, site-urile de socializare si de medicamente din pandemie.

- Dupa ce ieri, in jurul pranzului, am asistat la o rasturnare de situație in cel mai controversat divorț, Alin Oprea și soția Larisa ieșind de la tribunal impacați in urma discuțiilor purtate cu judecatorul, la scurt timp, femeia a revenit cu declarații in ceea ce privește comportamentul artistului in…

- Andreea Perju are 36 de ani și doua fetițe superbe. Actrița a devenit cunoscuta și apreciata jucand producțiile de la Antena1 „Fetele marinarului” și „In puii mei” și nu s-a gandit niciodata ca rolul de mama i-ar putea afecta cariera.

- Viorel Șipoș (44 de ani), solist 3 Sud-Est, s-a casatorit cu soția lui, Georgiana, in anul 2017. Perechea are impreuna o fiica, Rebeca, in varsta de 3 ani. „A fost o petrecere intre prieteni. Petrecerea a avut loc in fața casei lui, undeva la iarba verde, cu gratar. Ne-a placut maxim. Toata lumea a…

- Face ce face si ajunge iar in atentia opiniei publice. De curand, Tudor Chirila a comis-o pe internet iar fanii s-au revoltat. Ce spune solistul trupei Vama despre vaccinul impotriva coronavirusului?! Tudor Chirila vorbeste despre vaccinul anti-COVID-19 Cel mai discutat subiect al momentului este, cu…

- Nea Marin este unul dintre cele ai indragite și apreciate personaje de pe micile ecrane ale televizorului, insa foarte puțini știu ce familie frumoasa și unita are dansatorul de muzica populara.

- Adrian Mutu se poate lauda nu doar cu o cariera de invidiat ci și cu o familie superba și numeroasa, avand in total patru copii frumoși din cele trei casatorii. Cat de mult au crescut aceștia și cum arata acum.