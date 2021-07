Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a preluat, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta functie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal. ”Prim-ministrul a solicitat si situatia…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca l-a revocat din funcție pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Azi, dupa o discuție cu membrii coaliției la prima ora am transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru nazare. A avut posibilitatea…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca strategia fiscal-bugetara anuntata de Guvern, cu revenirea deficitului bugetar sub 3% in 2024, a fost acceptata ca strategie principala de Comisia Europeana, care a publicat recomandarile referitoare la deficitul excesiv pentru Romania. "As vrea sa anunt…

- Premierul Florin Cițu spune ca vaccinul impotriva COVID-19 va ramane gratuit in aceasta perioada și ca nu exista nicio discuție in Guvern pentru a schimba acest lucru. El l-a contrazis astfel pe președintele PNL, Ludovic Orban, care a spus luni ca statul va mai suporta costurile imunizarii doar o perioada,…

- ​Premierul Florin Cîtu a subliniat marti ca este important sa fie adoptat cât mai repede un buget al Capitalei, mentionând ca nu vor fi sustinute de la bugetul national întârzieri care sa duca la incapacitati de plata."Am avut discutii si cu domnul primar general.…