Stiri pe aceeasi tema

- Vass Levente a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata marti in Monitorul Oficial. Florin Citu a decis, totodata, eliberarea lui Ionel Oprea din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. AGERPRES/(AS…

- Liviu Malureanu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Liviu Malureanu o va inlocui in functie pe Violeta Vijulie, eliberata…

- Peter-Janos Makkai a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Tot vineri, seful Executivului a decis eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii…

- Ioana Mihaila a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a decis eliberarea lui Ciprian Bogdan din functia de secretar de stat la Ministerul…

- Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii a lui Horatiu Moldovan.Tot joi, Florin Citu a eliberat din functia de consilier onorific al prim-ministrului pe urmatorii: Cristian Nevzoreanu, Manuela Harabor, Madalina Carmen Hristu.Monica Emanuela…

- Monica-Emanuela Althamer a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Monica-Emanuela Althamer a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, condus de Vlad Voiculescu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat…

- Elena Tudose a fost numita secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului Dan Barna. Elena Tudose este politolog si are un doctorat in economie, cu specializare in management public. A candidat din partea USR PLUS la Consiliul General al Municipiului Bucuresti in…