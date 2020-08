Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii face o invitație contracandidatului sau de la Congres, Eugen Teodorovici, sa se alature echipei de conducere și ii transmite ca filmele cu Chuck Norris erau la moda in anii 70. ”Vreau sa fac o oferta catre domnul Teodorovici, imi permite funcția de președinte…

- "Fantoma lui Dragnea la PSD. PSD vorbeste intr-una de azi dimineata despre politica moderna si responsabilitate. Foarte frumos, dar mi-e greu sa inteleg cum se impaca asta cu oamenii pe care PSD ii scoate in prim-plan. Premierul care a dat ordonanta 13 e garantul responsabilitatii? Primarul care…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, afirma ca PSD nu s-a schimbat: „Este tot PSD-ul lui Dragnea, Tudose, Dancila, Valcov, Grindeanu care are un singur obiectiv- sa omoare sectorul privat”. „PSD -ul nu se schimba. Este tot PSD-ul lui Dragnea, Tudose, Dancila , Valcov, Grindeanu care are un singur obiectiv-…

- ”PSD -ul nu se schimba. Este tot PSD-ul lui Dragnea, Tudose, Dancila , Valcov, Grindeanu care are un singur obiectiv- sa omoare sectorul privat. Senatul a respins vineri programul Guvernului de garantare a leasing-ului pentru IMM-uri. Faptele și voturile socialiștilor arata clar…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, intervine in timpul Congresului PSD și susține ca in ciuda mesajului de schimbare, cei de la PSD raman cu aceeași mentalitate și sunt ”criminalii economiei”. ”PSD -ul nu se schimba. Este tot PSD-ul lui Dragnea, Tudose, Dancila , Valcov, Grindeanu care are un singur…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, intervine in timpul Congresului PSD și susține ca in ciuda mesajului de schimbare, cei de la PSD raman cu aceeași mentalitate și sunt ”criminalii economiei”.Citește și: Cozmin Gușa, date din sondajele interne ale PSD și PNL, pentru Capitala: Firea a luat…

- Eugen Teodorovici vrea sa dea in judecata PSD pe motiv ca este incalcat statutul partidului. Fostul ministru al Finantelor vrea candidaturi uninominale pentru fiecare functie de conducere a formatiunii politice, asa cum prevede statutul. In schimb, conducerea interimara a PSD a stabilit ca la Congres…

- Congresul PSD ar urma sa fie organizat pe 22 august, cel mai probabil, in forma online. Procedura prin care este aleasa noua conducere a partidului este contestata de Eugen Teodorovici care a anuntat ca vrea sa candideze pentru functia de presedinte al PSD, conform Digi24. Surse din cadrul…