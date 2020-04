Stiri pe aceeasi tema

- Mi se pare de-a dreptul criminal ca exista politicieni romani precum Ponta, Ciolacu si Tariceanu care nu vor sa voteze decretul de prelungire a starii de urgenta si nu vom raspunde acestui santaj al celor care vor sa joace poker cu sanatatea romanilor, a declarat luni seara ministrul Finantelor,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pledeaza pentru prelungirea starii de urgența in Romania și acuza politicienii care se impotrivesc acestei masuri de crima impotriva poporului roman. Intr-o intervenție in direct la Digi24, Cițu a nominalizat trei politicieni care, in opinia sa, joaca poker pe sanatatea…

- Editorial preluat din evz.ro Profitand de emoția publica uriașa, dl Klaus Iohannis prelungește, fara nici un fel de analiza sau plan de viitor, starea de urgența pe toata țara pentru inca 30 de zile! Recunosc ca am votat cu inima stransa și prima data decretul care impunea aceasta stare excepționala.…

- Jucatorii, antrenorii si restul angajatilor clubului de fotbal FC Rapid au intrat in somaj tehnic pana la incheierea starii de urgenta decretata ca urmare a pandemiei de coronavirus, anunta, marti, gruparea din Liga a II-a pe site-ul sau oficial."FC Rapid a decis ca, din cauza situatiei dificile prin…

- Solicitarea de suspendare a ratelor la ratele bancare se va putea face doar pana la finalul starii de urgența din Romania, iar ratele se pot amana pe maximum 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor, dupa ședința de Guvern.Doar pentru cei fara restanțeAcesta…

- "Adevarul este ca de saptamana viitoare romanii au acces la aceste instrumente care ii ajuta sa treaca peste aceasta perioada dificila. Am spus ca urmeaza si alte masuri. Romania a luat masuri care ajung la 3% din PIB deja si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din UE pentru a accesa aceste…

- Florin Cițu a lansat un apel catre companiile cu o situație financiara buna sa plateasca impozitele la timp, pentru ca banii sa poata fi redirecționați catre companiile cu probleme. Citeste si: Florin Citu, despre decretarea starii de urgenta in Romania. Ce se intampla cu ratele romanilor…

- Decretul prin care se instituie stare de urgenta prevede un set de masuri menite sa ajute economia Romaniei sa treaca peste criza cauzata de epidemia de coronavirus. Printre acestea, decretul prevede posibilitatea de a plafona preturile la medicamente, echipamente medicale, alimente si servicii de…