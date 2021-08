Stiri pe aceeasi tema

- DOLIU in Apuseni: Olivia Tima, „tezaur al umanitatii UNESCO”, a incetat din viața DOLIU in Apuseni: Olivia Tima, „tezaur al umanitatii UNESCO”, a incetat din viața Olivia Tima, „tezaur al umanitații UNESCO”, a incetat din viața in cursul zilei de astazi, 24 august. A fost invatatoare in Salciua si toata…

- O companie americana recruteaza romani si le ofera salarii ca in Silicon Valley pentru munca de la distanța. Compania americana Crossover cauta manageri IT care sa fie platiti cu sume cuprinse intre 16.600 dolari si 33.300 dolari pe luna. „Un coleg care lucreaza din Iasi, Cluj,…

- ​În dimineața de 1 iulie 1896 temperatura a scazut la +7,6 C la stația meteo București Filaret, în timp ce un secol mai târziu, pe 18 iulie 1996, minima scadea la -0,1 C la Miercurea Ciuc. Sunt doua exemple despre cât de frig poate fi vara în România când mase…

- PSD a scris joi un comentariu critic la postarea in care premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. „Daca…

- Romania este o tara frumoasa, cu numeroase obiective turistice care merita explorate, asa ca, vara aceasta, fie ca esti pasionat de cultura, istorie, arhitectura, natura sau gastronomie, redescoperi bucuria calatoriilor urbane smart cu Star Taxi. Disponibila gratuit in Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta,…

- Platforma de rezervari și programari online Bookingham este acum disponibila in 10 orașe din Romania. La un an de la lansarea in Cluj-Napoca, Bookingham se extinde in alte 9 locuri din țara: Alba Iulia, Baia Mare, Brașov, București, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Targu Mureș și Timișoara.

- Brașovul și alte șapte orașe vor avea campusuri pentru invațamant dual. Suma alocata este de 300 de milioane de euro și este cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Zece campusuri pentru tinerii care vor studia in invațamantul dual vor fi construite in mari orașe din țara, fondurile…

- Intrebata daca este intamplator faptul ca cei care au ales sa-l susțina politic pe Florin Cițu, in competiția pentru președinția PNL, sunt membri in cabinetul guvernului sau, Turcan a raspuns: „Noi (susținatorii lui Cițu – n.r.) suntem intr-un parteneriat cu președintele Klaus Iohannis și cu UE. Cred…