Florin Cîţu: Este foarte greu să faci reformă în sectorul public astăzi Este foarte greu sa faci reforma in sectorul public in conditiile in care acesta stie foarte bine sa foloseasca legislatia pentru a se acoperi, considera ministrul Finantelor, Florin Citu. "In perioada de criza am sustinut decizia de a nu lua masuri pentru sectorul bugetar pentru ca administratia publica era cea cu care administram situatia. Reforma in sectorul public continua. La Ministerul Finantelor Publice am inceput o reorganizare care inseamna si reduceri de posturi de conducere, dar este complicat in conditiile in care, si aici am o critica pentru sectorul bugetar, stiu foarte bine sa foloseasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

