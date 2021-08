Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu s-a declarat, joi, de acord "cam cu totul" cu presedintele Klaus Iohannis in ceea ce il priveste pe ministrul Stelian Ion, aratand ca acesta trebuie sa impinga de la spate proiectele privind desfiintarea Sectiei speciale si modificarea legilor Justitiei. …

- Premierul Florin Cițu spune ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis pe subiectul criticilor la adresa ministrului justiției, Stelian Ion, pentru faptul ca nu a fost inca desființata Secția Speciala pentru magistrați. Premierul spune ca este „rolul ministrului justiției sa impinga aceste proiecte…

- Premierul Florin Cițu a declarat referitor la nemulțumirile pe care președintele Klaus Iohannis le-a exprimat cu privire la faptul ca nu a fost desființata SIIJ și nemulțumirea fața de activitatea ministrul Justiției, Stelian Ion, ca este de acord intru-totul ci șeful statului. „Ideea este…

- Decizia de a demite directorul CFR in urma accidentelor petrecute in ultimele zile in Romania apartine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Citu, prezent sambata la Tulcea, la Conferinta judeteana a PNL.

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a cerut suspendarea sedintei de coalitie care a avut loc luni pentru ca nu s-a ajuns la un acord referitor la desfiintarea SIIJ. El a explicat ca „este rolul Parlamentului, sub intrumarea Ministerului Justitiei, sa vina cu cea mai buna solutie”. Premierul este increzator…

- „Fara doar si poate, am vazut si declaratia premierului de acum cateva zeci de minute, se va discuta bineinteles rectificarea bugetara in coalitie, cum e si normal sa se intample lucrul acesta. Resursele de care dispunem trebuie sa mearga foarte clar pe zona de investitii, pe zona de dezvoltare pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat la alegerile de filiala din judetul Valcea ca cei mai buni oameni ar trebui sa fie adusi prin competitie la conducerea unui partid, iar cei ce nu isi ating obiectivele ar trebui sa faca un pas in spate.

- Premierul Florin Citu s-a aratat multumit de activitatea ministrilor din Cabinetul sau si a declarat ca ii evalueaza in fiecare zi, iar deciziile sunt prezentate public, dupa ce sunt discutate in coalitia de guvernare. Citu exclude categoric ca ar exista probleme in coalitia de guvernare