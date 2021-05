Stiri pe aceeasi tema

- Daca se oprește vaccinarea, ne intoarcem la restricții, avertizeaza premierul Florin Cițu: „Putem sa discutam și despre o frana de mana, dar daca ne vaccinam mai repede, cu atat mai repede ne intoarcem la normalitate”.

- Timisorenii, dar nu numai ei, se pot vaccina direct din masina, pana pe 7 august, dupa ce vineri (7 mai) a fost inaugurat centrul drive-thru in parcarea de la Shopping City. The post S-a deschis centrul drive-thru din Timișoara. Cum decurge vaccinarea direct din masina appeared first on Renasterea banateana…

- Premierul Florin Citu a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cursul careia s-a discutat si despre conditiile in care cetatenii romani din Republica Moldova se pot imuniza impotriva COVID-19 in centre de vaccinare din Romania, indiferent daca detin sau nu domiciliu…

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca singura solutie pentru a merge la concerte, la mare sau in strainatate, precum si pentru a avea restaurante deschise este vaccinarea. "Am avut anul trecut doua luni de zile economia inchisa. Starea de alerta nu a rezolvat nimic, doar a amanat niste lucruri. Anul…

- Premierul Florin Cițu va propune ca in noaptea de Paște sa nu fie nicio restricție de circulație. De asemenea, șeful Guvernului vrea ca magazinele sa fie deschise in Vinerea Mare pana la ora 20.00... The post Cițu nu vrea restricții de circulație in noaptea de Inviere. Noile propuneri facute de premier…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca, deși crede ca oricine poate protesta, daca are o opinie diferita, important este sa se respecte legea. Totodata, el a cerut politicienilor sa nu caute „capital electoral” in aceste momente. „Sunt un liberal convins si dreptul de a protesta, de a avea o opinie diferita…

- Spre sfarșitul lunii aprilie sau inceputul lunii mai va incepe vaccinarea și in cabinetele medicilor de familie, a declarat Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID... The post Gheorghița: Vom incepe vaccinarea și in cabinetele medicilor de familie cu vaccinul Johnson&Johnson…