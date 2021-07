Premierul Florin Citu a transmis, sambata, un mesaj cu pirlejul Zilei Internationale a Cooperatiei, si a precizat ca pandemia a produs un recul nedorit si in sectorul cooperatist mestesugaresc. El a adaugat ca masurile avute in vedere de Executiv pentru sustinerea sectorului economic pun accent pe directionarea responsabila, transparenta si eficienta a resurselor financiare. „Astazi, in prima zi de sambata a lunii iulie, marcam si in Romania Ziua Internationala a Cooperatiei (#CoopsDay), dedicata unui sector care asigura o buna parte din productia de bunuri si servicii, locuri de munca, venituri…