CCR a dat dreptate Avocatului Poporului și a stabilit ca amenzile uriașe aplicate in starea de urgența și stabilite prin Ordonanțe militare sunt neconstituționale. In direct la Digi 24, Renate Weber a anuntat ca anularea lor nu este automata, ci se va face tot de instantele de judecata.

In acest context, ministrul Finantelor a anuntat miercuri seara ca banii din amenzi nu erau prevazuti in buget si relansarea economiei nu i-a avut niciodata in calcul.

"Rolul acelor amenzi nu a fost de a aduce bani buget, ci de a-i face pe oameni sa respecte prevederile legii, a Ordonanțelor Militare.…