Florin Cîțu acuză PSD că nu se implică în campania de vaccinare: Ar trebui, domnule Ciolacu, să mergeți să o susțineți! „Acum campania merge in țara, aducem vaccinul aproape de fiecare roman și am vorbit cu prefecții, președinții de consilii județene. Aici aș vrea sa fac un apel la toți primarii, nu doar primarii PNL, pentru ca și primarii PSD trebuie sa se implice in aceasta campanie, nu doar sa stea pe margine și sa critice campania de vaccinare.Pana acum nu am vazut un lider al PSD care sa mearga in centrul de vaccinare sa promoveze campania de vaccinare. I-am vazut tot timpul criticand campania de vaccinare, dar nu i-am vazut sa mearga intr-un centru de vaccinare sa zica veniți sa va vaccinați. Nu se poate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

