Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a izbucnit dupa ce a fost demis din funcția de Ministru al Finantelor Publice. Cițu a atras atentia, la Conferinta de alegeri a PNL Bucuresti, ca majoritatea parlamentara ar putea incerca sa modifice din nou Ordonanta 114, modificata prin decizie a Guvernului Ludovic...

- "In acest moment Ordonanta 114 pe care am corectat-o foarte greu este pe punctul de a fi resuscitata de acest Parlament toxic", a afirmat Citu sambata, in fata liberalilor reuniti pentru alegerea conducerii PNL Bucuresti.De altfel, Citu a anuntat, inca de vineri, ca PSD ar vrea sa resusciteze…

- Ministrul demis al Finantelor Publice, Florin Citu a izbucnit dupa ce a fost demis din funcție. Acesta a atras atentia, la Conferinta de alegeri a PNL Bucuresti, ca majoritatea parlamentara ar putea incerca sa modifice din nou Ordonanta 114, modificata prin decizie a Guvernului Ludovic Orban.Citește…

- Așa cum am mai spus și cum s-a simțit in economia romaneasca, mediul privat a fost afectat negativ de o serie de masuri luate pe parcursul ultimilor ani. Tocmai de aceea declarațiile din partea autoritaților potrivit carora nu vor avea loc modificari de natura fiscala fara o consultare prealabila a…

- Pompierii maramureseni au intervenit la 6 situatii de urgenta in intervalul 30 decembrie 2019-2 ianuarie 2020. Astfel, in data de 30 decembrie 2019, pompierii din Viseu, alaturi de pompierii voluntari, au intervenit in Poienile de sub Munte, unde un sopron cu fan a fost cuprins de flacari. Au ars circa…

- ​Multe informații îndoielnice au fost aruncate de PSD în conferința de luni, în care a vorbit Daniel Suciu, deputat al formațiunii politice. El a anunțat ca „marea bomba” nu o reprezinta Bugetul pe 2020, ci modificarile la OUG 114, iar una dintre ele ar viza revenirea la…

- Pe site-ul Guvernului Romaniei au fost publicate declarațiile de avere ale miniștrilor din guvernul Ludovic Orban. Averea premierului Ludovic Orban consta dintr-o casa de vacanta, un autoturism si doua depozite bancare. Raluca Turcan, vicepremier, detine un apartament de 102 mp in Sibiu, achizitionat…

- Timp de doua zile, s-au prezentat comunicari in plen și s-au lansat volume dedicate situației istorico-politice din anul 1919, dupa Marea Unire de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918. Au fost invitați istorici din țara și din strainatate, printre ei, prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorectorul…