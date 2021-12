Florin Cîțu: 2021 a însemnat prudență, profesionalism și predictibilitate. Mă mândresc cu asta. Indiferent ce ar spune unii, cifrele sunt cifre „“Life is a journey, not a destination”Incheiem anul cu rezultate mult peste așteptari din punct de vedere economic:Deficit bugetar mai mic de 7%Agențiile de rating au crescut perspectiva Romaniei de la negativ la stabilMoneda naționala a ramas sub pragul de 5 lei pe euroDatoria publica nu a trecut de 50% din PIB2021 a insemnat prudența, profesionalism și predictibilitate. Și ma mandresc cu asta. Indiferent ce ar spune unii, cifrele sunt cifre. Și arata ca, acolo unde a depins de guvern, mi-am indeplinit misiunea fața de romani.Incepem un an nou, cu alt management, alta viziune. Urmeaza alte provocari,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

