Cu ocazia Zilei Pamantului, actorul și omul de televiziune Florin Calinescu s-a intrebat de ce planeta noastra are dor o singura zi pe an, cand ar trebui sa aibe 365 de zile. ”Astazi este Ziua Mondiala a Pamanntului și nu știu de ce are o singura zi amaratul asta de Pamant. Cateodata ii facem umbra degeaba, catedoata cu folos. Dar ce cele mai multe ori il distrugem cu cerbicie”, spune Calinescu. Acesta spune ca in viitor mancarea va fi din ce in ce mai greu de obținut. ”Daca toata lumea se va duce sa lucreze la oraș, in diverse domenii foarte necesare, sa faca diverse aplicații pentru telefoane…