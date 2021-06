Florin Calinescu a pus lacatul pe restaurantul sau din Herastrau. Inainte de pandemie, artistul a bagat toți banii sai disponibili, circa jumatate de milion de euro, in cumpararea și amenajarea proprietații. Actorul (65 ani) a ramas cu investiția nerecuperata, caci, imediat dupa inagurarea stabilimentului ”La Teatru. La Calinescu”, și-a facut apariția criza medicala mondiala. Deși restaurantele s-au deschis și la interior pare-se ca Florin Calinescu nu mai crede in niciun scenariu și nu are de gand sa-și mai deschida localul mult visat, la care a muncit trei ani, și care a ”inghițit” o investiție…