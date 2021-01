Montarea tribunei metalice la stadionul ”Eugen Popescu”

Montarea tribunei metalice la stadionul ”Eugen Popescu” a început în forță, anunțul a fost făcut de primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan The post Montarea tribunei metalice la stadionul ”Eugen Popescu” first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]