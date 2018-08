Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va debuta joi, 26 iulie, in cupele europene, in deplasare in Slovenia, in compania echipei Rudar. Antrenorul adversarilor, Marijan Pusnik, a avut numai cuvinte de lauda la adresa echipei pregatite de Nicolae Dica.

- Flavius Stoican (41 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a povestit cum a slabit 8 kilograme in doar cateva saptamani. Mercato de vara și startul noului campionat l-au determinat pe Flavius Stoican sa stranga foarte mult cureaua. Antrenorul revelației sezonului trecut, Poli Iași, a afișat in startul sezonului…

- Poli Iasi a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 1, obtinand un punct muncit pe terenul Craiovei, una dintre pretendentele la titlu. Remiza alba obtinuta de ieseni este cu atat mai pretioasa cu cat antrenorul Flavius Stoican a avut

- La finalul intalnirii „U“ Craiova – Poli Iași 0-0, antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, s-a aratat mulțumit cu punctul obținut in Banie și a laudat trupa lui Devis Mangia. Vezi conferința de presa!

- Craiova si Iasi au remizat, scor 0-0, in ultimul meci al primei runde a Ligii 1 Betano. Totodata, a fost si primul meci fara goluri din noul sezon. Antrenorul celor de la Poli Iasi, Flavius Stoican, este multumit cu rezultatul din Banie, dat fiind faptul ca i-au lipsit sapte jucatori.

- Antrenorul campioanei CFR Cluj, Edi Iordanescu, și-a laudat jucatorii dupa victoria cu 1-0 de la Craiova in fața Universitații și a punctat ca un merit pentru Supercupa Romaniei, caștigata pe „Ion Oblemenco“, l-a avut și fostul tehnician, Dan Petrescu.

- Conflictul dintre actuala conducere de la Poli Iași și vechea conducere face victime colaterale la formația care in sezonul trecut a terminat pe locul 6 in play-off. GSP.ro a aflat ca Platini, Pedro Mendes și Kizito au refuzat sa se intoarca in Romania pentru a se alatura lotului condus de Flavius Stoican,…

- CSM Poli Iași are planuri mari! Selymes: ”Luam jucatori din Franța și din Olanda”. Echipa care a lasat-o pe Dinamo in afara play-off-ului și care i-a furat titlul formației FCSB are vise de premarire din sezonul viitor. Tibor Selymes, fostul fundaș stanga al naționalei in anii 90, a fost numit director…