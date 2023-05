Flavius Biea este campion mondial la box, categoria mijlocie Boxerul roman Flavius Biea l-a invins la puncte pe argentinianul Juan Jose Velasco, reușind sa caștige astfel centura vacanta de campion mondial IBA la categoria mijlocie. Meciul s-a desfașurat pe durata a 12 reprize, in cadrul unei gale profesioniste gazduita de Sala Polivalenta din Mioveni. Chiar daca boxerul Flavius Biea a fost dominat destul de clar de sud-american, care a lovit mai clar, mai grupat si a demonstrat un plus de viteza, boxerul roman a fost vazut invingator de doi dintre arbitrii-judecatori (115-112 si 116-112), in timp ce al treilea l-a creditat cu victoria pe Velasco (115-112).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

