Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de produse IT&C, electronice si electrocasnice, Flanco, va derula in perioada 22 octombrie - 30 noiembrie cea de-a XI-a editie a campaniei Black Friday, conform agerpres. Pe durata campaniei din acest an, compania a pregatit reduceri de pana la 80% la peste un milion de produse, precum…

- Noua școli și gradinițe din Timiș funcționeaza doar online in perioada urmatoare, conform ultimei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș. Peste 100 de unitați de invațamant vor funcționa in scenariul 2, adica vor avea activitate online doar la unele clase. La 64 de școli și…

- In zilele noastre, cel mai in voga lucru este sa facem cumparaturi online. Nu numai ca ne ajuta sa caștigam mai mult timp, gasind mai ușor lucrurile de care avem nevoie, dar facem economii și la buget, profitand uneori de cele mai bune promoții.Urmand aceasta mișcare sau tendința, farmaciile online…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea in parteneriat cu Centrul Cultural Vrancea au desfașurat la Crangul Petrești o activitate de prevenire a fraudelor online in cadrul Campaniei ”Vinde sau cumpara in siguranța online, prin protejarea datelor de card!”. Polițiștii vranceni…

- Prețurile la produsele vegetale s-a majorat cu circa 25%, iar cele animaliere cu 23% in primul semestru al anului 2021, fața de aceeași perioada a anului 2020. Cel puțin asta arata datele Biroului Național de Statistica, conform carora indicele preturilor producatorului (preturile medii de vinzare de…

- 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 4.737 cu prima doza, a anunțat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Potrivit CNCAV, 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care 4.737 cu prima doza.…