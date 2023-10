Flagrant delict!Dosar penal pentru acte de prejudiciere a fondului forestier

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 5 octombrie 2023, politistii din cadrul Postului de politie rurala Maracineni, in timp ce desfasurau atributiile de serviciu, au depistat in flagrant delict un barbat de 53 de ani, din Zarnesti, care sustragea mai multi arbori.In ziua de 5 octombrie 2023, politistii din cadrul Postului de…

- Andrei Cordoș, șeful Postului de Poliție din Așchileu, județul Cluj, s-a ales cu un dosar penal, fiind și cercetat disciplinar de catre conducere IPJ Cluj, dupa ce a fost prins la furat. Cordoș nu se afla la prima abatere. Andrei Cordoș a ajuns sa fie cercetat de catre IPJ Cluj, dupa ce a furat 140…

- La data de 22 august a.c., in jurul orei 13:25, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fundulea, alaturi de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Belciugatele, au efectuat semnalele regulamentare de oprire unui autoturism, condus de un barbat, care și-a continuat ulterior deplasarea catre o strada…

- In noaptea de 02/03 august a.c., in jurul orei 00.00, un echipaj de politie din cadrul Sectiei de politie rurala Maracineni a fost sesizat de catre un barbat in varsta de 59 de ani, din Zarnesti, cu privire la faptul ca a surprins o persoana in timp ce-i sustragea cainele ciobanesc din fața imobilului.

- Barbat dintr-o comuna din Alba, cu dosar penal. A condus fara permis o motocicleta neinmatriculata. Unde a fost oprit de Poliție Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus fara permis o motocicleta neinmatriculata. Polițiștii l-au depistat in trafic pe un drum județean. Potrivit IPJ…

- Hunedorean cu permisul anulat prins la volan de polițiștii din Alba: Cum s-a ales și pasagera din mașina cu dosar penal Hunedorean cu permisul anulat prins la volan de polițiștii din Alba: Cum s-a ales și pasagera din mașina cu dosar penal La data de 9 iulie 2023, in jurul orei 09,45, polițiștii rutieri…