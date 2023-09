Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Petro a spus ca a primit bani de la persoane legate de traficul de droguri și bande criminale și ca unele dintre aceste fonduri au fost direcționate catre campania electorala a lui Gustavo Petro.

- Nicolas Petro, fiul presedintelui columbian, Gustavo Petro, a fost arestat, fiind acuzat de spalare de bani si imbogatire ilicita, a anuntat astazi biroul procurorului general. Tinarul Petro, un politician din provincia Atlantico, a salutat ancheta atunci cind a inceput, in martie, si a calificat anterior…

- Nicolas Petro, fiul președintelui columbian, a fost arestat in cadrul unei anchete de amploare pentru spalare de bani. Vizate sunt fondurile pe care le-a incasat in timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2022 de la traficanți de droguri condamnați, relataza The Guardian.Arestarea a fost…

- Primul presedinte de stanga al Columbiei a scris pe Twitter, redenumita X, ca politia l-a arestat atat pe fiul sau, cat si pe fosta sotie a acestuia, Days Vasquez. Days Vasquez l-a acuzat pe fostul ei sot de faptul ca a primit sume importante de bani de la traficanti de droguri, in timpul campaniei…

- Nicolas Petro, fiul presedintelui columbian Gustavo Petro, a fost arestat in cadrul unei anchete privind spalare de bani si imbogatire ilicita, a anuntat sambata procuratura de la Bogota, citata de Reuters.

- Nicolas Petro, fiul presedintelui columbian Gustavo Petro, a fost arestat in cadrul unei anchete privind spalare de bani si imbogatire ilicita, a anuntat sambata procuratura de la Bogota, citata de Reuters.

- Nicolas Petro, fiul președintelui columbian Gustavo Petro (foto), a fost arestat, fiind acuzat de spalare de bani și imbogațire ilicita, a anunțat sambata dimineața biroul procurorului general, citat de Reuters.

- Nicolas Petro, fiul presedintelui columbian Gustavo Petro, a fost arestat in cadrul unei anchete privind spalare de bani si imbogatire ilicita, a anuntat sambata procuratura de la Bogota, citata de Reuters.A fost arestata de asemenea fosta sotie a fiului presedintelui din Columbia, Daysuris del Carmen…