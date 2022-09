Fiul lui Ștefan Bănică, despre cariera sa. Radu calcă pe urmele tatălui său: „Nu m-aș vedea la birou, sincer” Fiul cel mare al lui Ștefan Banica a moștenit talentul tatalui sau și iubește scena. Radu Ștefan Banica este atras de actorie și muzica, iar in curand va avea premiera unui musical. Baiatul cantarețului are planuri mari cu cariera sa. Radu Ștefan Banica și-a deschis recent o cafenea, unde este ajutat de mama lui, insa actoria și muzica raman pe primul loc pentru el. „Mi-a placut de mic partea aceasta de fotografie, de modeling și consider ca e tot din ramura artistica, pana la urma e o arta și asta, așa ca imi place! Profesia mea va ramane și va fi de actor pe scena, asta este ce imi doresc cel… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

