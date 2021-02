Stiri pe aceeasi tema

- Sica Dumitrescu (28 de ani), unul dintre fiii lui Ilie Dumitrescu, ar fi fost trimis in judecata pentru trafic de cocaina. Gandul noteaza ca procurorii DIICOT ar fi incheiat pe 24 februarie rechizitorul prin care Sica, fost fotbalist, și inca o persoana ar fi acuzați de trafic intern de droguri de mare…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, dar si un militar din Bucuresti, au fost prinsi de DIICOT cand vindeau cocaina in apropierea restaurantului din centrul Capitalei pe care il dețin. Cei doi au fost prinsi in flagrant cand vindeau cocaina.Sica Dumitrescu risca intre 5 si 12 ani…

- Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, Sica, și un angajat al Armatei au fost deferiți, joi, justiției, de procurorii DIICOT de la Structura Centrala, care ii acuza de trafic intern de droguri de mare risc și complicitate la trafic intern de droguri de mare risc. Surse judiciare informeaza…

- Procurorii l-au pus sub acuzare pentru inselaciune pe administratorul firmei care a vandut, anul trecut, companiei Unifarm peste 1 milion de masti de protectie sanitara neconforme. In cursul diminetii, politistii au facut mai multe perchezitii in acest caz, in Bucuresti si in judetul Ilfov, urmand ca…

- Un barbat a fost trimis in judecata, in lipsa, de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, in 2013, ar fi participat la sechestrarea, intr-un apartament din Bucuresti, a doi minori, si pentru viol. In aceeasi cauza, alte trei persoane au fost condamnate la…

- Șapte barbați au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, fiind acuzați ca au inșelat mai mulți batrani, prin metoda Covid. Doi dintre inculpați acționau din inchisoare, unde era colegi de celula. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, vineri, 26 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Giurgiu, intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari care se ocupa cu vanzarea de tigari de contrabanda in zona Pietei Veteranilor din Capitala,…