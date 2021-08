Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut patru luni de la moartea regretatei artiste Cornelia Catanga. Fiul acesteia, Alexandru Padureanu, in varsta de 27 de ani, vrea sa-i cinsteasca memoria mamei sale așa i se cuvine. Ce are de gand sa faca. Alaturi ii este tatal sau, Aurel Padureanu (71 de ani). Gest emoționant in memoria artistei…

- Forța și determinare intr-o mana de om. O fetița plapanda de doar 1,65 de metri inalțime incearca sa-și faca loc in lumea mare și dura a atletismului mondial. Mai exact incearca sa sara cat mai sus. Este vorba de Rebecca Mihalescul are 19 ani, s-a nascut in Italia la Verona și este specializata la saritura…

- Corneliu Botgros, unicul fiu al Lidiei Bejenaru și al lui Nicolae Botgros, a facut primele declarații dupa ce mama sa a trecut in neființa, in dimineața zilei de 26 iulie, noteaza click.ro. “A avut probleme la colon, cancer, și in urma operațiilor nu și-a mai revenit, nu știu exact cauza, probabil inima.…

- In perioada 19-25 iulie a.c., politistii suceveni actioneaza pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, fiind vizate in special primele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Zilnic, pe drumurile publice sunt planificate in medie 35 de echipaje de poliție rutiera, formate din polițiști rutieri…

- Zi de veselie și in același timp tristețe pentru Alex Padureanu! Fiul Corneliei Catanga iși aniverseaza ziua de naștere și, din pacate, este prima la care nu participa și mama lui. In direct, la Antena Stars, Alex și Aurel Padureanu au facut declarații despre regretata artista. Mai mult decat atat,…

- Poliția Rurala Marginea a fost sesizata la 112, cu privire la producerea unui conflict in familie in localitatea Volovaț. In urma cercetarilor s-a stabilit ca, la data de 28.05.2021, ora 21.00, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice, un barbat de 38 ani, din com. Volovaț, a provocat scandal…

- Pana la sfarșitul saptamanii, la Radauți, campania de vaccinare anti-COVID are loc zilnic, in intervalul orar 08.00-18.00, pe esplanada din centru. Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis ca este nevoie doar de actul de identitate și ca sunt disponibile serurile Pfizer BioNtech, Moderna și AstraZeneca.…

- Penelope Cruz a marturisit ca adora sa taie parul oamenilor, pasiune ce a deprins-o de mica, petrecandu-și cea mai mare parte a copilariei in salonul mamei sale, noteaza contactmusic.com. Actrița in varsta de 46 de ani a invațat in salonul mamei sale sa tunda și sa aranjeze parul și a continuat, inca…