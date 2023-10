Stiri pe aceeasi tema

- Doamne ajuta! Am reușit pana acum sa daruim Bursele Romani pentru Romani la 39 de copii din cei 67 inscriși in programul nostru organizat de Calea Neamului si grupul Grai Strabun. Vedeti capturile de ecran cu extrasele de cont in comentarii, dovada trimiterii banilor. Bursele sunt destinate elevilor…

- Simbol al cinematografiei italiene, actrița a implinit 89 de ani pe data de 20 septembrie. Cu toate ca trecerea timpului și-a lasat amprenta și asupra chipului sau, Sophia Loren pastreaza aceleași trasaturi care au consacrat-o, dar și farmecul și eleganța aparte.

- Eva Maruța, rol principal in film. Cum a fost aleasa! Eva, fiica Andrei și a lui Catalin Maruța, face primii pași in cariera de actrița. La doar 8 ani, aceasta joaca rolul principal in noua comedie romaneasca „Tati part-time”, alaturi de Alex Bogdan. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- 23 august este o zi importanta in familia Maruța. Este ziua de naștere a Andrei și data in care cuplul a facut cununia religioasa. Miercuri, 23 august, Andra a implinit 37 de ani și 15 ani de la nunta de pomina despre care a vorbit toata țara, la vremea respectiva. Solista și prezentatorul TV s-au cununat…

- Ei sunt Andrei si Roberta, cei doi tineri ucisi de soferul drogat, sambata, in accidentul din Vama Veche. In urma accidentului rutier, au murit la fața locului o tanara de 20 de ani, Roberta, și un tanar de 21 de ani, Andrei. Tanara Roberta era studenta la Geografie si bursiera, luase carnetul de…

- Este doliu la Hollywood! Cunoscuta actrița Sandra Bullock trece prin momente cumplite, asta dupa ce, in urma cu cateva zile, partenerul ei, Bryan Randall, s-a stins din viața. Barbatul avea doar 57 de ani cand a trecut in neființa. Cei doi urmau sa se casatoreasca.

- Simona și Andrei de la Mireasa sezonul 7 au participat la un eveniment de familie, unde au purtat haine elegante și s-au pozat in mai multe ipostaze incredibil de romantice. Cat de frumoși au fost impreuna.

- Are 30 de ani, locuiește cu soțul in Irlanda, iar copilul mai mare a fost diagnosticat cu autism. Totuși, aceasta nu a fost singura lovitura pentru ei. Cand au vrut sa faca investigațiile pentru baiețel, a venit peste ei o alta tragedie. Soțul Cornelia a facut un accident cu automobilul și a ramas țintuit…