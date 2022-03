Fitch: Rusia prezintă un risc iminent de intrare în incapacitate de plată Agentia de rating Fitch a scazut din nou ratingul datoriei ruse, semnaland astfel o ”iminenta”intrare in incapacitate de plata (default suveran) a Rusiei, relateaza AFP si news.ro. Fitch a plasat la inceputul lui martie, la fel ca S&P Global Ratings si Moody’s, ratingul datoriei pe termen lung a Rusiei in categoria tarilor susceptibile sa nu-si poata rambursa datoria din cauza unei acumulari a unor sanctiuni economice dupa ce a invadat Ucraina. Insa agentia a decis marti sa retrogradeze ratingul si mai mult, de la ”B” la ”C”, tinand cont de ”evolutii care au subminat si mai mult vointa Rusiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

