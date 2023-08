Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating si-a redus in iunie evaluarea starii de sanatate a industriei bancare in iunie, o miscare despre care analistul Chris Wolfe a spus ca a trecut in mare parte neobservata, deoarece nu a declansat retrogradari de ratinguri ale bancilor.Dar o alta scadere cu o treapta a calificativului…

- Banca a descris acordul ca fiind vorba de ”o chestiune mostenita” care dateaza din 2006 pana in 2007, care a condus la criza financiara. Acordul incheie procesul final intentat de Departamentul de Justitie impotriva unora dintre cele mai mari institutii financiare din cauza declaratiilor inselatoare…

- V.S. Nu mai puțin de 145 de percheziții au fost facute, ieri dimineața, la domiciliile unor persoane banuite de infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, acțiuni puse in aplicare de polițiștii din cadrul structurilor arme, explozivi si substanțe periculoase, investigații criminale,…

- JPMorgan Chase & Co a acceptat, in principiu, sa soluționeze un proces colectiv cu o victima a lui Jeffrey Epstein, a anunțat banca intr-o declarație. JP Morgan Chase a fost de acord sa soluționeze un proces de acțiune colectiva cu o victima a lui Jeffrey Epstein. Banca a dezvaluit aceasta mișcare intr-o…

- Craiova calca pe urmele oraselor care se confrunta cu neplaceri cauzate de inmultirea ciorilor. Unii locuitori au inceput sa vada, la propriu, negru in fata ochilor si ne-au contactat pentru a se plange de cresterea numarului de inaripate. De la inmultirea cuiburilor din parcul Romanescu si aleile pline…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat joi, 18 mai, ca veniturile statului au fost supraestimate, iar instituția pe care o conduce a atras atentia ca tinta de colectare nu poate fi atinsa. In privinta impozitarii progresive, Heius considera ca Romania nu este pregatita, dar decizia va fi una politica.„Ca…

- ”Ca presedinte ANAF pot sa discut doar pe partea de venituri. La partea de cheltuieli nu am acces, sa vad cum a fost construita, unde se regasesc, putem sa avem surprize cu alte cheltuieli care poate nu au fost prognozate si au aparut intre timp. Politica bugetara este fluenta si apar perturbatii intr-un…

- Intrebat daca este de acord cu impozitarea progresiva, Heius a explicat cum ar putea sa functioneze aceasta. ”Daca e sa discutam teoretic, impozitarea progresiva poate sa functioneze intr-un stat care are o clasa de mijloc foarte bine stabilizata si cum e Romania trebuie sa avem cel putin un milion…