Stiri pe aceeasi tema

- ​Firmele de transport românești ar putea avea de suferit ca urmare a unor legi europene aprobate, miercuri seara, de Parlamentul European, comisarul European pentru Transport, Adina Valean, și fostul comisar european pentru politica regionala, Corina Crețu, contestând forma actelor normative…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, vor putea obține compensații de pâna la 50.000 de euro din fonduri europene, iar fermierii, pâna la 7.000 de euro, sub forma de sume forfetare, potrivit unei masuri de urgența votate de Parlamentul European,…

- Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de aproximativ 800 de milioane de euro pentru a sprijini companiile din Romania afectate de pandemia de coronavirus, potrivit unui comunicat al CE transmis de Mediafax:Sprijinul poate fi acordat sub forma de imprumuturi subvenționate și a unor garanții…

- Fostul premier al Romaniei Mihai Tudose, actualmente europarlamentar, susține ca Romania a primit 3,3 miliarde de euro pentru ajutorarea companiilor afectate de criza, insa ca nu știe unde anume au ajuns banii sub guvernarea PNL."Comisia Europeana extinde posibilitatea acordarii ajutorului…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) transmite printr-un comunicat de presa ca printr-o lege aflata in Parlament se incearca distrugerea transportatorilor din Romania, in favoarea unor firme aduse in țara. COTAR solicita Parlamentului analizarea atenta…

- Reprezentanții Partidului Social Democrat au postat un mesaj pe o rețea sociala in care ii critica dur pe președintele Klaus Iohannis, pe premierul Ludovic Orban dar și pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu.

- Cei de la PSD lanseaza, pe pagina oficiala de Facebook, un atac la adresa lui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban, pe care ii acuza ca s-ar comporta precum ”valutiștii care-ți dau țeapa cu hartie de ziar in loc de bacnote”. ”Iohannis, Orban și Cițu se poarta cu firmele romanești…

- ​Firmele micro, mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambursabile și alte forme de sprijin prin 4 noi instrumente de intervenție în valoare totala de 1 miliard de euro, ce vor fi susținute din fonduri europene, care se afla în prezent înca sub negocieri…