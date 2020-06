Stiri pe aceeasi tema

Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 15.06.2020, intre orele 12.00 – 16.00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate pe strazile

S.C. Romcab SA - companie producatoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare și cablaje electrice, ANGAJEAZA

Candidatul ideal: Ne dorim o persoana entuziasta, cu dorinta de munca, ordonata, meticuloasa, tehnica, responsabila, aspect fizic ingrijit. Oferim salariu motivant, mediu de lucru placut si...

Angajam, in Campia Turzii fierari-betonisti, zidari, dulgheri, muncitori necalificati in construcții. Informații la numarul de telefon 0743 131 559

*** Firma de constructii, angajez șapist cu experiența in șapa mecanizata. Telefon 0751409091 ** ACI INTERNATIONAL INVEST SA cu sediul in localitatea Criseni nr. 442, judetul Salaj angajeaza pentru lucrari de constructii si instalatii pe raza judetelor Salaj, Cluj si Alba urmatoarele categorii de personal:…

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local organizata astazi, la Campia Turzii, s-a aflat un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021.

Barbatul care a fost reșinut aseara, pentru 24 de ore, a primit mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile. Are 45 de ani și este din comuna Luna, insa locuia fara forme legale pe raza...

Asistenta medicului de familie Sebastian Oltean, care are cabinet in policlinica veche de la Campia Turzii, a fost depistata pozitiv la COVID-19. Se pare ca ea a intrat in contact cu primul infectat...