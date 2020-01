Firea vrea ca bariere CFR sa nu mai fie coborate la ore de varf

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Gabriela Firea anunta ca l-a contactat pe ministrul Transporturilor sa ia masuri ca barierele CFR din zonele Andronache si Petricani sa fie ridicate la ore de varf, astfel incat sa fie evitat traficul intens.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica seara, ca peste 70 de echipaje de politie se vor afla in trafic luni dimineata, pentru a fluidiza circulatia, avand in vedere ca elevii revin din vacanta, iar ceilalti bucuresteni din concediu. Firea a spus ca elevii a cinci scoli din…

- Europarlamentarul PNL Adina Valean a fost acceptata miercuri dupa-amiaza de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru funcția de comisar european din partea Romaniei, au declarat pentru G4Media.ro surse europene. Potrivit acestora, Adina Valean va primi portofoliul Transporturilor,…

- Brexitul nu a avut loc joi? Nu e vina mea! s-a aparat premierul britanic Boris Johnson, aruncând vina asupra opoziției pentru eșecul de a scoate Regatul Unite din Uniunea Europeana în 31 octombrie - indiferent de cost - dupa cum chiar el promisese, scrie AFP. Actualul premier a ajuns…

- Sediul companiei de stat TAROM nu a fost vizitat, miercuri, nici de reprezentanti ai Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si nici ai DIICOT, existand o singura solicitare venita din partea DNA, trimisa in luna august, fara legatura cu cazul fostei sefe a companiei, Madalina Mezei. Potrivit…

- Madalina Mezei, fost director general al TAROM, a afirmat ca ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a trecut o linie atunci cand a considerat ca-si poate bate joc de cariera si profesia unui...

- Liderul PMP, Eugen Tomac, se implica in scandalul de la TAROM, unde directoarea companiei a fost demisa dupa ce, spune ea, a refuzat sa țina la sol mai multe avioane in care se aflau parlamentari care urmau sa voteze moțiunea de cenzura prin care Guvernul Dancila a fost demis joia trecuta.Citește…

- Desfiintarea Ministerului Comunicatiilor ar fi o greseala, in conditiile in care acest lucru ar duce la intarzieri in programele de digitalizare si la pierderea unei sume mari de bani europeni, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul interimar de resort, Alexandru Petrescu. El a participat, joi, la Bucharest…