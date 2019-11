Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica este, de la 1 Decembrie, noul operator regional de termie in Capitala, compania urmand sa continue programul de modernizare a sistemului bucureștean de termoficare, vechi de 50-60 de ani, demarat de fosta regie, a scris, sambata, pe Facebook, primarul general, Gabriela Firea.Primarul…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Bucuresti cu Academia Romana in scopul realizarii unui...

- Gabriela Firea și mai mulți angajați ai Primariei Capitalei s-au imbracat in verde, joi, in ziua in care Consiliul General al Municipiului București a adoptat proiectul Oxigen, care prevede instituirea unei viniete in Capitala, anunța MEDIAFAX.La una dintre pauzele ședinței Consiliului General…

- Taxa Oxigen. Proiectul primarului general Gabriela Firea de taxare a mașinilor care polueaza și de interzicere a accesului în centrului Capitalei pentru mașinile sub Euro 2 va fi discutat și votat în ședința Consiliului General al Municipiului București.

- Primaria București acorda eco-vouchere in valoare de 3.000 de euro pentru 3.000 de taximetristi, intr-o prima etapa, incepand din ianuarie 2020. Programul Rabla TAXI, propus de Primarul General Gabriela Firea, a fost aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu 30 de voturi pentru…