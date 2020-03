Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca s-au efectuat studii sociologice și niciun alt candidat de dreapta, in afara lui Nicușor Dan, nu avea șanse sa o invinga pe Gabriela Firea. Orban a spus ca obiectivele PNL sunt legate de indepartarea PSD de la putere și o buna guvernare in Capitala.”In…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni ca la congres ar trebui sa candideze pentru sefia partidului doar unul dintre cei doi lideri vehiculati in prezent - Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu,...

- Organizatia PSD Bucuresti il va sustine la congres pe Marcel Ciolacu pentru functia de presedinte si a propus ca in data de 29 februarie sa aiba loc congresul extraordinar in care urmeaza sa fie aleasa o...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Conferinta extraordinara a PSD Bucuresti, ca saptamana viitoare va anunta „cu certitudine” daca va candida sau nu pentru cea mai inalta functie in partid. Ciolacu spune ca este „onorat” de sustinerea pe care Gabriela Firea a anuntat-o…

- Organizatia PSD Bucuresti il va sustine la congres pe Marcel Ciolacu pentru functia de presedinte si a propus ca in data de 29 februarie sa aiba loc congresul extraordinar in care urmeaza sa fie aleasa o noua conducere. Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a propus duminica, in…

- Noua conducere interimara a PSD pare dispusa sa deschida larg partidul catre noi personalitati. Dupa ce Cozmin Gusa a fost inlaturat din PSD, de catre Viorica Dancila, acesta s-a reinscris in filiala PSD Sector 1. Cozmin Gusa, din nou in PSDAnuntul a fost facut de noua sefa a PSD Bucuresti, Gabriela…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național. Ciolacu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…