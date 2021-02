Stiri pe aceeasi tema

- Design-ul unui dormitor poate fi pus la punct cu ajutorul unei lenjerii, a unei cuverturi și a catorva perne decorative puse strategic pe pat. O cuvertura nu numai ca va completa esteticul camerei, dar este și protecția necesara plapumei și a pernelor, impotriva micilor accidente. Cuverturi moderne…

- Pâna la 150 de oameni ar fi murit în nordul Indiei dupa ce un ghețar din Himalaya s-a desprins și s-a izbit de un baraj duminica dimineața, satele din aval fiind evacuate, transmite Reuters. ”Numarul exact nu a fost pâna acum confirmat, dar ne temem ca 100-150 de oameni…

- Opt persoane au fost arestate miercuri dupa ce susținatorii lui Trump au vandalizat sediul Partidului Democrat din Portland, Oregon, la cateva ore dupa investirea noului președinte al SUA Joe Biden, transmite NBC News.

- BC CSU Sibiu si ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca s-au desprins in clasamentul Ligii Nationale de baschet masculin, dupa victoriile obtinute miercuri. Isaiah Lemart Philmore (18 puncte, 5 recuperari), Dan Lucas Tohatan (16 p, 5 rec, 3 pase decisive) si Rolland Torok (15 p, 7 rec)…

- DNA Constanta renunta la urmarirea penala in cazul studentului Chihi Mohamed Walid cercetat pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa si a medicului Kabtour Basem, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la influentarea declaratiilor, instigare la favorizarea faptuitorului. Procurorii…

- Daca privești de la inalțime un deal din statul american Oregon, atunci poți vedea o fața zambitoare imensa. Inca in anul 2011, pe acest deal au fost sadiți brazii de Duglas și zada. Copacii au fost planați in cadrul programului de restabilire a padurilor in locurile unde au fost efectuate taieri…

- Bogdan Mihai Nichitean, preot la Biserica Ortodoxa Romaneasca din Oregon, Statele Unite ale Americii, a vorbit cu „Adevarul” despre cum a fost „epoca Trump” pentru romanii de acolo si despre asteptarile lor de la noul presedinte ales, Joe Biden.