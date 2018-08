Finlanda, aderare NATO. Răspunsul finlandezilor într-un sondaj Potrivit sondajului, o cerere de aderare la NATO ar obtine un sprijin de 35%, daca ar fi sustinuta public de presedinte. Jumatate din populatie se opune. Sustinatorii finlandezi ai unei aderari la NATO au declarat anterior ca sprijinul pentru intrarea in Alianta va fi substantial mai mare daca presedintele o va sprijini. Dintre partidele politice finlandeze, doar Coalitia Nationala (conservatoare) a inclus aderarea la NATO in obiectivele programului sau. In ultimele sondaje, sustinerea aderarii la NATO a fost de aproximativ 20%, fara ca sprijinul prezidential sa fie oferit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

