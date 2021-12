Citand doua surse informate cu privire la aceste planuri, Financial Times a scris ca Statele Unite vor adauga joi opt firme chineze, inclusiv producatorul de drone DJI Technology, pe lista neagra de investitii. De asemenea, Departamentul pentru Comert al SUA urmeaza sa plaseze peste doua duzini de firme chineze, unele dintre ele implicate in biotehnologie, pe ”o lista de entitati” care restrictioneaza exporturile catre acestea de catre firmele americane, a declarat sursele citate de publicatie. Articolul din Financial Times a accelerat vanzarile de actiuni din China in domeniul sanatatii, provocand…