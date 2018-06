Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump anunta pe Twitter ca o delegatie americana se afla in Coreea de Nord pentru a stabili detaliile summit-ului cu Kim Jong Un si isi exprima increderea in potentialul stralucit al Coreei de Nord, relateaza News.ro.

- Marina americana a transmis luni ca se asteapta la "o perioada de incertitudine" in Golf in ceea ce priveste atitudinea Iranului, dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul asupra programului nuclear iranian, informeaza marti AFP. In ultimele luni, oficiali…

- Organizatorii protestului de sambata trecuta sustin ca demonstratia nu a fost finantata din strainatate, dar am putut observa ca ei au mers pe reteta demonstratiei din SUA, dupa alegerea lui Donald Trump, a declarat televiziunii ungare ECHO TV, Zoltan Lomnici, potrivit Rador.

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata o "lovitura perfect executata" si a multumit aliatilor francez si britanic pentru "misiunea indeplinita" in Siria, transmit agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat joi oficialilor administratiei publice sa gaseasca o solutie pentru reluarea parteneriatului Trans-Pacific, pactul de comert pe care l-a oprit la trei zile de la preluarea mandatului, scrie The Washington Post.

- Amenințarile sunt pe fața. Donald Trump scrie negru pe alb: ”Rusia pregatește-te! Rachetele catre Siria vor veni! Exista deja un avertisment dat de Eurocontrol și Agenția Naționala de Sigurnața a...

- Presedintele american Donald Trump a spus saptamana aceasta ca le-a cerut reprezentantilor din departamentul de comert sa ia in considerare impunerea unor taxe aditionale de 100 de miliarde de dolari pentru importurile din China, pe langa taxele deja propuse, de 50 de miliarde de dolari, potrivit…

- Un important lobby-ist om de afaceri american ce a oferit finantari pentru campania electorala a lui Donald Trump, Elliott Broidy, semnatarul invitatiei in baza careia Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au participat alaturi de noul lider de la Casa Alba la o masa organizata la Trump International…